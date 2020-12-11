В Хабаровском крае новогодние елки после праздников отдадут в зоосад

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11 декабря 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Оператор ярмарки новогодних елок на рынке Комсомольска-на-Амуре - АО «Плодовоощи» - решил предложить жителям Ленинского округа новую, ранее недоступную услугу: после новогодних праздников елку можно будет сдать, чтобы ее передали в зоосад «Питон», сообщает «Алло, район».

- У жителей Центрального округа есть возможность сдать елки недалеко от дома, а вот с Дземог везти не каждый готов, поэтому мы решили устроить акции «Подари елке вторую жизнь» для жителей именно Ленинского округа. Для этого на рынке «Клюшка» после Нового года мы организуем прием елок, которые затем сами отвезем в зоосад «Питон», - рассказал генеральный директор АО «Плодоовощи» Максим Аликин.

Конкретные даты проведения акции «Подари елке вторую жизнь» будут определены позже.

Стволы собранных елок пойдут на изготовление живой изгороди, а хвоя – на подстилку и подкормку животным.