Робот-помощник завоевал «золото»

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11 декабря 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели», Екатерина Мулюн ]

Фото участников конкурса. На снимке: социальный робот-помощник за работой в музее МАИ.

Совместная разработка ООО «АПКБ», АО «АПЗ» и МАИ стала дипломантом I степени XII Всероссийского межотраслевого молодежного конкурса научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики», который ежегодно организует Московский авиационный институт.

Конкурс проводился по девяти тематическим направлениям в два этапа. В этом году они прошли в онлайн-режиме. На первый отборочный тур было представлено 277 работ, из которых отобрано 110 финалистов.

Совместный проект Московского авиационного института, АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» и его дочернего предприятия ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» «Разработка социального робота-помощника и применение его в качестве гида в музее МАИ в целях повышения популяризации науки в сфере авиации и космонавтики» был представлен в направлении «Робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение».

Презентовали проект аспирант кафедры 704 института №7 МАИ Мария Мокрова, заместитель главного конструктора АПКБ Владимир Пименов и инженер-программист АПЗ Надежда Костюк.

– Мы завершали выступления, поэтому успели поволноваться, – рассказывает Владимир Пименов. – В качестве наглядной демонстрации показали ролик, в котором робот выполняет функции гида в музейно-выставочном комплексе МАИ. Вопросы, которые нам задавали, касались в основном технической части. На мой взгляд, определяющим фактором для жюри стало наличие у нас действующего макета, поскольку работы остальных конкурсантов были теоретическими.

АПКБ в третий раз становится дипломантом 1 степени конкурса «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики». В 2018 году бюро награждено за разработку электромеханического привода элерона летательного аппарата, в 2019-м – за разработку электромеханического привода управления рулевой поверхностью.

В результате по решению экспертов робот-помощник московско-арзамасского происхождения принес своим авторам диплом 1 степени и премию в размере 80 000 рублей.

Ежегодно в рамках конкурса АПЗ учреждает премию имени П.И. Пландина. В этом году она составила 80 000 рублей. Ее обладателями стали Антон Ласточкин, Георгий Никандров, Анастасия Ласточкина из АО «КТ-Беспилотные Системы» (Санкт-Петербург) за разработку системы лазерного сканирования для решения задач технического зрения в робототехнических комплексах.

Цифра

518 молодых авторов из 36 регионов России приняли участие в конкурсе в этом году. Это представители 61 организации промышленности и 53 вузов.

Справка

Конкурс «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» проводится с 2009 года. Его эксперты – представители академического, вузовского сообщества, а также ведущие специалисты конструкторского и производственного секторов.

Партнёрами и спонсорами конкурса выступают крупнейшие предприятия авиастроительной, ракетно-космической, оборонной отраслей. В их числе АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Вертолёты России», госкорпорация «Роскосмос», а также АО «АПЗ».