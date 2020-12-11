Концентрация вредных веществ вблизи московских трасс сократилась более чем в три раза

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11 декабря 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Антон Кульбачевский, фото соцсети

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал представителям СМИ о созданном в городе транспортном каркасе, благодаря которому в столице удалось улучшить качество воздуха.

По словам Антона Кульбачевского, транспортная ситуация в Москве улучшается за счет связности новой системы хордовых, вылетных и кольцевых магистралей и дорог. При этом на всей территории столицы обеспечивается синергетический экологический эффект.

«Вдоль 139 км магистральной сети сократится протяженность перегруженных участков улиц, выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода на 21%. Концентрации диоксида азота вблизи автотрасс сократятся до значений, стабильно не превышающих норматив. <...> Если мы весь этот транспортный каркас доделаем, то у нас превышений даже в час пик не будет, и пробок станет намного меньше», - сообщил Кульбачевский.

По его словам, за последние 10 лет в столице удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Он отметил, что с 2011 года в Москве зафиксировано значительное улучшение состояния атмосферного воздуха вблизи автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1.

Антон Кульбачевский считает, что основным фактором улучшения качества воздуха стала реализация крупнейшей среди мегаполисов Европы программы развития транспортного каркаса.

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщил:

«Масштаб уже проделанной работы характеризуют следующие цифры: с 2011 года в Москве построено больше 1000 километров дорог; проведена реконструкция 15 вылетных магистралей города со строительством 17 развязок на МКАД, дублеров, организацией бессветофорного режима движения; возведено 292 транспортных сооружения — это мосты, тоннели, эстакады; скорость движения транспорта на ключевых магистралях города в часы пик возросла на 64,7% (возросла с 17 километров в час в 2012 году до 28 километров в час в 2019 году).

В части развития общественного транспорта с 2011 года в Москве ввели 301,4 километра линий метро и 145 станций в том числе 56 — в метро, 31 — на Московском центральном кольце (МЦК) и 58 — на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД)».

Антон Кульбачевский отметил, что привычная для 2000-х годов ситуация, когда весь город стоял в «чадящих пробках», окончательно ушла в прошлое.

«Можно выделить ключевые факторы, имеющие прямой экологический эффект в виде снижения выбросов. Связность транспортного каркаса обеспечивает снижение перепробега транспортных средств. Появляются новые более короткие маршруты движения, позволяющие быстрее доехать до пунктов назначения, снизить время нахождения транспорта в пути. За счет этого снижается количество использованного автомобилями топлива, происходит разгрузка напряженных участков дорожной сети, улучшаются условия движения. Все это имеет непосредственный экологический эффект в виде сокращения удельных выбросов в атмосферный воздух на каждый движущийся в транспортном потоке автомобиль и, как следствие, снижение выбросов в целом от автотрасс города», - сообщил Кульбачевский.

«За счет разгрузки напряженных участков транспортных магистралей улучшаются условия движения в городе, возрастает средняя скорость автомобилей, существенно сокращается время движения автомобилей в «пробках». При равномерном движении выбросы автотранспорта в воздух сокращаются в 2-3 раза по сравнению с движением в «пробках» в «старт-стоповом» режиме» - добавил он.

Глава столичного департамента также отметил, что развитие дорожной сети позволяет оптимизировать движение грузового автотранспорта в Москве, обеспечить минимальное движение грузового транспорта в непосредственной близости от жилых территорий.

«Это реализуется в рамках грузового каркаса, который поэтапно внедрялся в административных округах с 2014 года. Доля грузового транспорта в общем количестве транспортных средств Москвы составляет 8,7%, но доля выбросов грузового транспорта достигает 60% от всего автопарка (по взвешенным веществам, наиболее значимым с точки зрения здоровья). Оптимизация грузового движения в городе непосредственно влияет на снижение загрязнения воздуха оксидами азота и мелкими взвешенными частицами (РМ 10, РМ 2,5, по оценке Всемирной организации здравоохранения — приоритетные загрязняющие вещества по влиянию на здоровье населения)» - рассказал Антон Кульбачевский.

Он подчеркнул, что разгрузка магистралей позволяет общественному транспорту сократить сроки движения по маршруту. Так, среднее время в пути на общественном транспорте от МКАД до центра города сократилось в 2019 году по сравнению с 2010 годом с 67 минут до 56 минут. Доля общественного транспорта в перевозках за тот же период увеличилась с 62% до 70%.