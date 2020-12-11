МВД России презентовало проект «Подвиг солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны»

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11 декабря 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mvdmedia.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Общественный совет при МВД России выпустил наборы открыток для родственников милиционеров-фронтовиков «Подвиг солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны». Проект посвящается 75-летию великой Победы.

На сайте «МВД МЕДИА» можно увидеть архивные фотоснимки, вошедшие в набор из 16 открыток «Подвиг солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны». Они рассказывают об организации партизанского движения, формировании женских отрядов милиции, работе с детьми-сиротами, защите железнодорожных и промышленных объектов сотрудниками органов внутренних дел в Великую Отечественную войну.

«Эти уникальные фотографии были сделаны военными фотографами и самими милиционерами в годы защиты Родины от фашизма и оставили нам документальное подтверждение их подвига. Героев фотоснимков уже давно нет в живых. Но живы их потомки: дети, внуки и правнуки, для которых очень важно как память иметь фотографию своего предка.

Каждая открытка несет свою историю. Для ее восстановления авторы проекта отсмотрели десятки фотографий из архива Центрального музея МВД России, корректировали подписи к каждому снимку, консультируясь со специалистами», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В годы Великой Отечественной войны сотрудниками милиции создано множество партизанских отрядов и диверсионных групп. Милиционеры обучали партизан и подпольщиков основным правилам конспирации, обеспечивали безопасность партизанских формирований и подпольных организаций от вражеской агентуры. Центром подготовки специальных разведывательно-диверсионных групп и отрядов стала Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР. О боевых заслугах этого подразделения говорят следующие факты: за четыре года было проведено 1084 боевые операции, уничтожено около 137 тыс. вражеских солдат и офицеров, ликвидировано 87 представителей немецкой администрации, уничтожено 2045 немецких агентов и пособников врага.

«Подарочные наборы открыток будут переданы родственникам милиционеров-фронтовиков, запечатленных на фотоснимках, а также направлены в музеи территориальных органов и образовательные организации системы МВД России», – сообщила Ирина Волк.