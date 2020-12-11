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Развитие экологических видов транспортов является приоритетом для Москвы

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Развитие экологических видов транспортов является приоритетом для Москвы
Фото: соцсети

В Москве выбросы в атмосферу от автотранспорта с 2010 года снизились более чем на 600 тыс. тонн. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«С 2012 года Москва пересмотрела приоритеты развития транспортного комплекса. Задача снижения загрязнения воздуха автотранспортом была признана приоритетной. Развитие общественного транспорта с приоритетом электрических видов, обновление грузового и автобусного парка улучшенного экологического класса, ограничение движения грузового транспорта, введение грузового каркаса, упорядочивающего движение грузовиков по территории Москвы, развитие дорожно-транспортной сети, контроль качества моторного топлива и ряд других мероприятий являются важнейшими природоохранными направлениями деятельности правительства Москвы. По сравнению с 2010 годом валовые выбросы в атмосферу от автотранспорта снизились более чем на 600 тыс. тонн», - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.

 

ГБ

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