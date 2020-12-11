Власти Хабаровского края просят федеральные власти о помощи турбизнесу

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительство Хабаровского края обратилось в Минвостокразвития и Федеральное агентство по туризму с просьбой поддержать местный турбизнес. В 2020 году рынок покинули около двух десятков краевых туркомпаний. Всего численность занятых в этой сфере снизилась на 18%.

- Комитетом по туризму министерства культуры края направлены обращения в адрес Минвостокразвития России и Федерального агентства по туризму с ходатайством о продлении федеральных мер поддержки отрасли на 2021 год. Предложение о продлении или введении в будущем году мер господдержки на федеральном уровне обусловлено невозможностью выжить [для туристического бизнеса], а также рисками закрытия, банкротства предприятий регионального рынка туристских услуг, - заметил глава комитета по туризму Михаил Сафронов.

По словам Сафронова, федеральные меры поддержки позволили предпринимателям продержаться полгода. Весной 2020-го компании туристско-гостиничного сектора получили почти 54 млн рублей на выплату зарплаты и срочные нужды. Таким образом, были сохранены рабочие места. Кроме того, была оказана материальная поддержка в размере 8,6 млн рублей, а турфирмы смогли воспользоваться отсрочкой арендных платежей.

- Высокий сезон в отрасли закончился, не успев начаться. Небольшому оживлению на рынке способствовали летние чартеры в Крым и Сочи, но досрочно прекратившиеся из-за отмены полетной программы московским туроператором "Библио-Глобус". Большинство компаний не смогли погасить накопленные долги и создать финансовую подушку на предстоящий период. Также в декабре наступает срок возврата кредитов на заработную плату, уплаты налогов, одновременно заканчивают свое действие почти все финансовые меры поддержки, - констатировал Сафронов.

Однако на Дальнем Востоке в отрасли дела хуже, чем в европейской части страны, поскольку транспортерные расходы существенно превышают среднюю стоимость тура в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.