Известная торговая сеть установила первый фандомат в Челябинске

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11 декабря 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Аппарат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок установили возле одного из магазинов сети «Пятерочка».

Как сообщает агентство «Полит74», сдать тару в фандомат челябинцы могут у магазина по улице Доватора. Аппарат оснащен системой, которая будет сигнализировать о его заполненности. Пластиковые бутылки и алюминиевые банки отправят на переработку, на их основе будут производить линолеум, ковровые покрытия, кровлю. Если их не перерабатывать, то в природе эти материалы будут разлагаться более 500 лет.

Представители «Пятерочки» отметили, что установка фандомата в Челябинске позволит получить опыт для дальнейшего развития этой практики.

В других регионах фандоматы есть у «Магнита», «Ленты», «Перекрестка». В Челябинске собирает использованную ПЭТ-тару компания «Люкс Вода».