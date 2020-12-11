Известная торговая сеть установила первый фандомат в Челябинске
11 декабря 2020, 13:06[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Аппарат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок установили возле одного из магазинов сети «Пятерочка».
Как сообщает агентство «Полит74», сдать тару в фандомат челябинцы могут у магазина по улице Доватора. Аппарат оснащен системой, которая будет сигнализировать о его заполненности. Пластиковые бутылки и алюминиевые банки отправят на переработку, на их основе будут производить линолеум, ковровые покрытия, кровлю. Если их не перерабатывать, то в природе эти материалы будут разлагаться более 500 лет.
Представители «Пятерочки» отметили, что установка фандомата в Челябинске позволит получить опыт для дальнейшего развития этой практики.
В других регионах фандоматы есть у «Магнита», «Ленты», «Перекрестка». В Челябинске собирает использованную ПЭТ-тару компания «Люкс Вода».
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