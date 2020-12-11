Бюджет Москвы на 2021-2023 годы принят Мосгордумой

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11 декабря 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с учетом поправок, одобренных редактором.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поблагодарил парламентариев за приложенные усилия:

«На заседании столичного парламента принят в окончательном чтении бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Спасибо всем за долгую, плодотворную, тяжелую работу».

Глава департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова отметила, что поправки к закону о бюджете необходимы для увеличения расходов социальной направленности.

Отмечается, что благодаря поправкам на 5 млрд руб. увеличатся расходы на проведение капремонта медучреждений и приведение их к новому столичному стандарту. Дополнительные средства также позволят полностью отремонтировать в 2021 году более 40 поликлиник. На 1,2 млрд руб. увеличатся ассигнования на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медстрахования по таким направлениям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей.

На продолжение реализации проекта «Искусство - детям» будет потрачено 2,5 млрд рублей. Эти средства позволят провести текущий и капитальный ремонт в музыкальных и художественных школах города и приобрести новые музыкальные инструменты.

На проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах театров Москвы уйдет 1 млрд руб. На 500 млн руб. увеличится финансирование проекта «Московские библиоцентры». Эти средства планируется использовать для проведения модернизации, капитального ремонта и оснащения специализированным оборудованием библиотек города Москвы.

На 500 млн руб. вырастут ассигнования на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дополнительно будут выделены 750 млн руб. для предоставления технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.

На осуществление социальных выплат безработным предусмотрено 1,2 млрд руб. На поддержку предпринимателей выделяется 1 млрд руб. Из них 500 млн руб. отправятся на компенсацию расходов на НИОКР и реализацию комплексных инновационных проектов участникам инновационного кластера, 500 млн руб. - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере креативной индустрии.

Почти 5 млрд руб. направлено на увеличение финансирования для решения проблем граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены; 100 млн руб. на финансовое обеспечение расходов по постановке на кадастровый учет земельных участков многоквартирных домов; 250,6 млн руб. на сохранение объектов культурного наследия при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

На проведение научно-исследовательской работы в сфере экологии и устойчивого развития города выделяется 13 млн рублей. На усовершенствование функционала онлайн-записи детей в кружки и секции дополнительного образования, улучшение интерфейса поиска кружков направится 56 млн руб.

Сообщается, что суммарный объем доходов бюджета Москвы в следующем году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.