В Челябинской области обещают снизить стоимость проезда на транспорте

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Разработчики проекта по созданию комфортной, безопасной транспортной системы общественного транспорта считают, что это может произойти к 2024 году.

Презентацию проекта ЮУрГУ провел преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» Кирилл Мягков. Проект разработан до 2030 года. Основные задачи системы – удобство и увеличение скорости передвижения внутри Челябинска, включая Копейск и Сосновский район.

По словам ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, такая системная и масштабная работа проведена впервые в Челябинске. В ней принимали участие лучшие российские специалисты.

Авторы проекта рассказали о ключевых параметрах проекта, например, развитии метрополитена, трамвайной инфраструктуры. Возможны три варианта развития подземки: запуск восьми станций от Северо-Запада до Чурилово, открытие четырех станций в центре города, достройка тоннелей и запуск по ним скоростного трамвая.

Изменится и общественный транспорт. Так, планируется, что в Челябинске возрастет количество низкопольных автобусов с 7% до 90%. Будет создана единая система оплаты проезда безналичным способом. По мнению авторов проекта, при реализации проекта возможно изменение стоимости проезда на общественном транспорте. Если сейчас, по словам Кирилла Мягкова, горожане тратят на проезд в среднем 2,2 тысячи рублей, к 2024 году это сумма может снизиться до 1,3 тысяч рублей.