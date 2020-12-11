Апелляционный суд в Сочи оставил в силе приговор Александру Турицыну

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11 декабря 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По словам защиты обвиняемого, в процессе судьи не дали ответа на вопросы по признакам фальсификации дела. Теперь за жизнь приговоренного к 5,5 годам строгого режима больного человека будут бороться в ЕСПЧ.



Третий апелляционный суд в городе Сочи сохранил в силе приговор Ростовского областного суда по делу бывшего председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына. Напомним, судью приговорили к 5,5 годам строгого режима по обвинению во взяточничестве и мошенничестве.



Следствие пришло к выводу, что Александр Турицын в 2016 году получил взятку и покушался на получение другой якобы за то, чтобы посадить обвиненного по «наркотической» статье человека. Тот в ходе расследования заявлял о фальсификации своего дела двумя сотрудниками органов полиции, которые якобы и давали взятку Турицыну, чтобы уйти от правосудия.



Трагикомедия ситуации состоит в том, что на момент переговоров по взятке наркоман уже сидел, а проверка в отношении полицейских о правомерности их действий была закончена и от всех обвинений их освободили. Иными словами, ни один здравомыслящий человек, тем более с юридическим образованием, не стал бы давать взятку за то, что и так уже получил.



То, что ни следствие, ни прокуратура, ни суды не придали этому значения, по мнению защиты Турицына, подтверждает явно заказной характер процесса. Как ранее писали «Аргументы недели», https://argumenti.ru/society/2020/08/681660 в деле имеется целый ряд и других серьезных нестыковок, на которые ни ростовский, ни сочинский суды также упорно не обращали внимание. Вопросы, поставленные стороной защиты, по мнению адвокатов Турицына, просто игнорировались в Ростове. Судя по результату рассмотрения в Сочи, складывается впечатление, что аналогичная ситуация повторилась и там.



На данный момент суд огласил резолютивную часть приговора. Сейчас защита Турицына ждет полный текст вердикта суда, чтобы понять, как суд будет мотивировать свое решение. В самом процессе ответы на поставленные перед судом вопросы не прозвучали. Вопрос в том, можно ли действительно аргументированно ответить на ключевые аргументы стороны защиты, ведь они очень серьезны.



В частности, есть веские доказательства, что в момент передачи взятки Турицын и взяткодатель физически не могли находиться в одном населенном пункте.



Непонятно, почему один из признанных судом взяткодателей и якобы передававший ему деньги посредник не понесли за это уголовного наказания? Хотя они добровольно не заявляли о своем участии в якобы имевшем место «преступлении».



Непонятно, почему оперативно-розыскные мероприятия в отношении федерального судьи проводились без должным образом оформленного разрешения. В суде оно вновь объявлено «секретным», и, вместо разрешения, Краснодарского краевого суда, там представлено письмо проводившего оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) оперативника о том, что такое разрешение у него есть. И, конечно, мы ему верим! В противном случае, если разрешения все же не было, в деле явно запахнет 1937 годом.



Непонятно, почему суд не обратил внимание на целый комплекс доказательств того, что в отношении Турицына была осуществлена провокация, что ранее он сам отказался платить взятку за назначение его на должность и получал в свой адрес угрозы.



Часть доказательств по делу носит признаки фальсификации. В частности, записи разговоров имеют признаки монтажа.



Наконец, совершенно непонятно, почему на «рандеву» с взяткодателем судья отказался взять пакет с деньгами – ту самую «взятку» за вынесение неправосудного приговора.



И это только ключевые вопросы, ответ на которые до сих пор не получен. Будет ли он дан вообще или Апелляционный суд, как и Ростовский областной суд, просто оставит их без внимания?



Интересно, что в то время, как суды раз за разом подписывают, по сути, смертельный приговор в отношении Александра Турицына (он болен рядом серьезных недугов и 5,5 лет строгого режима фактически равносильны высшей мере наказания), за него вступаются сами жители Щербиновской. Как ранее писали



«Аргументы недели», https://argumenti.ru/society/2020/11/696711 люди, которые прожили десятки лет вместе с якобы криминальным судьей, собрали более тысячи подписей под



обращением в его защиту. Это обращение также было приобщено к материалам дела. Однако судьи, по всей видимости, проигнорировали эту характеристику морального облика подсудимого.



По словам адвокатов Александра Турицына, после получения полного текста приговора они будут подавать кассационную жалобу. А также – готовить документы для обращения в Европейский суд по правам человека. По сути, на сегодня это единственная возможность для Турицына и многих других россиян повлиять на принимаемые российской Фемидой решения.