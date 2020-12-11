На Кубани мужчина убил возлюбленную, записал видеообращение на фоне тела, а затем расправился с ее 9-летним братом
11 декабря 2020, 11:19[ «Аргументы Недели» ]
Жестоким двойным убийством возмущены пользователи сети в Краснодарском крае. 32-летний Акшин Гусейнов убил свою девушку, записал видеообращение на фоне тела, а потом жестоко расправился с ее 9-летним братом.
Тело своей возлюбленной он бросил в ванну и сообщил, что «другого выхода у него не было», потому что она ему постоянно изменяла, а он «потратил на нее лучшие годы своей жизни» и все в таком духе. Но на этом убийца решил не останавливаться, он поехал в станицу к 9-летнему брату «изменщицы» над которым долго издевался, ломая ему кости, а затем убил. Все фото и видео он слил в интернет.
Позже машину убийцы нашли в Джубге, сейчас его ищут краевые следователи. По предварительной информации, Гусейнов планировал покончить с собой, пишет канал Mash.
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