На Кубани мужчина убил возлюбленную, записал видеообращение на фоне тела, а затем расправился с ее 9-летним братом

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11 декабря 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Жестоким двойным убийством возмущены пользователи сети в Краснодарском крае. 32-летний Акшин Гусейнов убил свою девушку, записал видеообращение на фоне тела, а потом жестоко расправился с ее 9-летним братом.

Тело своей возлюбленной он бросил в ванну и сообщил, что «другого выхода у него не было», потому что она ему постоянно изменяла, а он «потратил на нее лучшие годы своей жизни» и все в таком духе. Но на этом убийца решил не останавливаться, он поехал в станицу к 9-летнему брату «изменщицы» над которым долго издевался, ломая ему кости, а затем убил. Все фото и видео он слил в интернет.

Позже машину убийцы нашли в Джубге, сейчас его ищут краевые следователи. По предварительной информации, Гусейнов планировал покончить с собой, пишет канал Mash.