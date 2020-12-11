Депутат МГД Гусева отметила четкую социальную направленность принятого бюджет Москвы

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11 декабря 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева

Московская городская Дума приняла бюджет города Москвы на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов. В ходе рассмотрения документа депутатами и фракциями было внесено более 200 поправок, часть из них была принята на пленарном заседании столичного парламента.

Поправки сделали основной финансовый документ Москвы, составленный с учетом приоритетов городской политики - социальной направленности и сохранения программ развития - еще более адаптированным к реалиям нынешнего дня. Об этом а беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила глава Комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.



«Бюджет столицы - это не сухие цифры и статьи доходов и расходов, это, по сути, важнейший инструмент социально-экономического развития столицы. За цифрами стоит реальная жизнь Москвы и москвичей. Наша задача состояла в том, чтобы принять действительно качественный и проработанный документ, который позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед москвичами, обеспечивает стабильность и поступательный рост экономики», - рассказала Людмила Гусева.

Так, фракция «Единая Россия» представила пакет из 11 социальных поправок к проекту бюджета, все они были одобрены на пленарном заседании Мосгордумы.



«В соответствии с нашими предложениями на оздоровление и детский отдых дополнительно выделены 500 млн руб., на поддержку безработных граждан - 1 млрд 200 млн руб., 750 млн руб. составило дополнительное финансирование департаменту труда и социальной защиты населения города для предоставления инвалидам технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Дополнительно ассигновано по 500 млн руб. на стимулирование инновационных организаций и на поддержку креативных индустрий», - пояснила Людмила Гусева.

Также, по ее словам, 5 млрд руб. бюджет 2021 года направляет на капитальный ремонт поликлиник. Увеличивается на 1 млрд 200 млн руб. финансирование высокотехнологичной медицинской помощи по таким видам, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология, ортопедия.

«Наша поправка продляет действие проекта «Искусство детям» в 2021 году, на это дополнительно выделено 2 млрд 500 млн руб. Эти средства пойдут на ремонт и закупку оборудования для музыкальных школ и школ искусств. Бюджет выделил дополнительно 1 млрд руб. на реконструкцию, ремонт и оснащение театров. Это позволит привести в порядок целый ряд зданий в разных районах Москвы, обеспечить комфорт и безопасность зрителей и артистов. К расходам бюджета добавлены 500 млн руб. на капитальный ремонт библиотек в различных округах. Наконец будет решена проблема обманутых дольщиков: чтобы до 2023 года полностью завершить строительство проблемных объектов, мы настояли на дополнительных ассигнованиях в размере 4 млрд 980 млн руб.», - сообщила глава комиссии МГД по экономической и социальной политике.

По словам Людмилы Гусевой, достичь идеальной сбалансированности бюджета в этом году было непростой задачей, над которой напряженно работали как авторы проекта - экономический блок правительства Москвы, так и депутаты, и общественники. В частности, в предварительных консультациях по проекту бюджета, а затем в работе над поправками, фракция «Единая Россия» задействовала и разветвленную партийную структуру во всех округах и районах, и многочисленных экспертов.

«Сейчас мы уверены, что итоговый документ, с одной стороны, выполним и даже имеет некоторый «запас прочности» на случай ухудшения экономической конъюнктуры, а, с другой стороны, сохраняет все социально значимые проекты и программы, выполнение которых делает Москву одним из наиболее динамично развивающихся и гармоничных с точки зрения городской среды мегаполисов», - резюмировала депутат.