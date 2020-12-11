В Челябинской области скончались 15 южноуральцев с COVID-19

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11 декабря 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Еще 298 человек получили положительные анализы на коронавирус.

Минздрав Челябинской области опубликовал ежедневную сводку по заболеваемости и смертности от коронавируса. За последние сутки зафиксировано еще 298 заражений, пятнадцать человек скончались: десять от COVID-19, пять – от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии инфекцию перенесли 29 649 человек, сейчас проходят лечение 9751 человек.

Напоминаем, что в регионе действует режим повышенной готовности, в общественных местах необходимо носить медицинские маски. В регионе не запрещены массовые мероприятия, но действует ограничение по количеству участников, а также необходимо учитывать все требования Роспотребнадзора. Вводятся ограничения по работе предприятий общепита: они не должны работать с 23.00 до 6.00.

Телефон горячей линии министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16, круглосуточной горячей линии по вопросам граждан – 8-800-350-24-74.