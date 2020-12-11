Башкирский чиновник заявил, что не понимает, почему люди не хотят работать за нищенские зарплаты. Люди ему быстро объяснили

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

О том, что российские чиновники живут в каком-то другом мире и не понимают свой народ, говорить уже не имеет смысла, они сами признаются в этом. Мэр башкирского города Агиделя возмутится и заявил, что не понимает людей и им нужно измениться.

Чиновник недоволен нежеланием его земляков работать, ведь вакантные места всегда есть. «Я в растерянности. Я теряю уверенность в нас - агидельцах. Я ничего уже не могу понять - какая работа нужна агидельцам? Шить мы не хотим, продавцами в магазинах не хотим, поварами не хотим, медсестрами работать не хотим, врачами работать не хотим, преподавателями работать не хотим, сметчиком не хотим, архитектором не хотим, выполнять строительные работы на благоустройстве не хотим, работать водителями автобусов не хотим, электриками не хотим, мойщиками в автосервисе не хотим. Так же есть вакантные места в полиции. А ведь это и есть рабочие места. Тогда, кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!!! Что это все означает? Не по-ни-маю! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего - поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города! Где жить будем? Где будут жить наши дети, внуки?», - написал Фанис Гильванов и сделал он это зря, потому что как говорился «не буди лихо, пока оно тихо».

В комментариях пользователи сети быстро и очень доходчиво все объяснили чиновнику: «Фанис Гильванов очень расстроен тем, что жители не желают работать за 12-15 тысяч руб/мес. Глава города, годовой доход которого 2 млн руб. очень встревожен», «Чего хотят люди? Всего лишь достойную оплату труда, но этого чиновники никак и не могут понять».

«Давайте по полочкам. Во-первых, почти 200 тысяч в месяц зарплата главы. Это же такая сложная работа - полдня в контакте посты писать, полдня на различных совещаниях штаны протирать, да на встречи ездить на казённом автомобиле, для отчётности фотографироваться. Это не медсестрой за 20 тысяч утки из-под больных выносить, полы мыть, да помои таскать. Второе, из какого бюджета формируется зарплата муниципального служащего? Это мы обычные налогоплательщики содержим вас, а вы еще нас обвиняете, что мы не хотим за копейки вкалывать. Ну и в третьих, если зарплаты не хватает на жизнь обычным людям, , нужно кое кому не сидеть в соцсетях с зарплатой в 200 000 рублей и заниматься словоблудием, "что все такие нехорошие, работать не хотят, холопы неблагодарные", а добиваться повышения зарплаты не для себя, а для своих граждан, на чьи налоги ты и живёшь. Какую пользу обществу он приносит? Переформулирую вопрос: Соизмерима ли польза обществу от Гильванова, пользе обществу от простой медсестры так же, как и его зарплата? А то Гильванова удивляет то, что никто не хочет работать за мизерную плату, а то, что его зарплата в десятки раз выше, его совсем почему-то не удивляет. Парадокс…»