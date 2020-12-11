Как в Москве: Хабаровский край вошел в лидеры по росту цен на жилье в 2021 году

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11 декабря 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Минстрое рассказали о повышении цен на квадратный метр жилья в российских регионах. В лидерах, наряду со столицей, оказался и Хабаровский край.

В регионах Дальнего Востока: Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и в Амурской области, а также в Москве, цена на квадратный метр жилья вырастет в 2021-м на сумму от 8 тысяч до 9,5 тысячи рублей, предрекли аналитики профильного министерства.

Напомним, что в ДФО действует программа льготной ипотеки, согласно которой оформит ипотечный кредит можно по ставке 2%.

Эксперты ранее констатировали рост цен в связи с госпрограммой и предсказывали повышение стоимости дальневосточных квадратных метров в будущем.

По словам заместителя главы Минфина РФ Алексея Моисеева, «в субсидирование ипотеки привело не к росту доступности жилья, а к росту цен на него».

- По сути, бюджетные деньги перетекли к тем, кто эти квартиры продает, что, как вы понимаете, не было целью запущенной программы, - отмечал замминистра.