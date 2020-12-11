Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы

Депутаты Московской городской думы в ходе заседания приняли закон о столичном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с учетом поправок, одобренных редактором.

«На заседании столичного парламента принят в окончательном чтении бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Спасибо всем за долгую, плодотворную, тяжелую работу»,— сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как подчеркнула руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова, поправки нацелены прежде всего на увеличение расходов социальной направленности.

Поддержанными поправками предлагается направить: 5 млрд руб. на увеличение расходов на проведение капитального ремонта медицинских учреждений и приведение их к новому московскому стандарту. Дополнительное финансирование позволит ускорить темп работ и полностью отремонтировать в 2021 году более 40 поликлиник; 1,2 млрд руб. на увеличение ассигнований на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей; 2,5 млрд руб. на продолжение реализации проекта «Искусство - детям». Средства позволят провести текущий и капитальный ремонт в музыкальных и художественных школах города Москвы, а также приобрести новые музыкальные инструменты.

Также 1 млрд руб. направляется на проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах театров Москвы; 500 млн руб. на увеличение финансирования проекта «Московские библиоцентры» для проведения модернизации, капитального ремонта и оснащения специализированным оборудованием библиотек города Москвы; 500 млн руб. на увеличение ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 750 млн руб. на дополнительное финансирование предоставления технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий; 1,2 млрд руб. на осуществление социальных выплат безработным гражданам; 1 млрд руб. на поддержку предпринимателей. Из них 500 млн руб. - на компенсацию расходов на НИОКР и реализацию комплексных инновационных проектов участникам инновационного кластера, 500 млн руб. - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере креативной индустрии.

Кроме этого, 4,98 млрд руб. направлено на увеличение финансирования для решения проблем граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены; 13 млн руб. на проведение научно-исследовательской работы в сфере экологии и устойчивого развития города; 56 млн руб. на усовершенствование функционала онлайн-записи детей в кружки и секции дополнительного образования, улучшение интерфейса поиска кружков; 100 млн руб. на финансовое обеспечение расходов по постановке на кадастровый учет земельных участков многоквартирных домов; 250,6 млн руб. на сохранение объектов культурного наследия при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.