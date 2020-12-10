ОНФ составил рейтинг регионов, компенсирующих нехватку мест в детсадах

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10 декабря 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинская область вошла в топ-10 регионов, где активнее всего компенсируют семьям непредоставление места в детском саду.

Организатором рейтинга выступил Общероссийский народный фронт. Как сообщила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая, в фонд часто поступают обращения родителей, которые не смогли устроить своих детей в детский сад.

В регионах, которые вошли в лидеры рейтинга, решают проблему по-разному: выплачивают родителям деньги или разрешают им создавать семейные детские сады на дому. В Челябинской области можно организовать группы семейного типа, которые станут подразделениями муниципальных или государственных детских садов, но жилое помещение для такой группы придется найти в радиусе пешеходной доступности от дошкольного учреждения.

В лидеры рейтинга вошли также Москва, Сахалинская, Ленинградская, Белгородская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край.