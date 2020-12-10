Политика - семейный бизнес. Партия «Яблоко» готова поддержать выдвижение супруги Навального в депутаты в Госдуму

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10 декабря 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юлия Навальная может стать кандидатом в депутаты Госдумы в 2021 году. Партия «Яблоко» готовится поддержать ее в предвыборной гонке. Кажется, для семьи Навальных политика может стать семейным бизнесом.

Если супруга оппозиционера решит побороться за депутатский мандат, в администрации президента ей не будут препятствовать, об этом журналистам Daily Storm сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «Юля была членом «Яблока», я предполагаю, что ей близки идеи и стремления партии. О политических амбициях лучше спросить у нее. Но список людей, для которых двери раз и навсегда закрыты, не так велик, навскидку я могу назвать вам Анатолия Чубайса», — осторожно сказал председатель партии Николай Рыбаков.

Скорее всего, Юлия Навальная будет баллотироваться по одному из московских одномандатных округов. Источники считают, что это может быть Нагатинский избирательный округ.