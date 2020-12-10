Политика - семейный бизнес. Партия «Яблоко» готова поддержать выдвижение супруги Навального в депутаты в Госдуму
10 декабря 2020, 20:24[ «Аргументы Недели» ]
Юлия Навальная может стать кандидатом в депутаты Госдумы в 2021 году. Партия «Яблоко» готовится поддержать ее в предвыборной гонке. Кажется, для семьи Навальных политика может стать семейным бизнесом.
Если супруга оппозиционера решит побороться за депутатский мандат, в администрации президента ей не будут препятствовать, об этом журналистам Daily Storm сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «Юля была членом «Яблока», я предполагаю, что ей близки идеи и стремления партии. О политических амбициях лучше спросить у нее. Но список людей, для которых двери раз и навсегда закрыты, не так велик, навскидку я могу назвать вам Анатолия Чубайса», — осторожно сказал председатель партии Николай Рыбаков.
Скорее всего, Юлия Навальная будет баллотироваться по одному из московских одномандатных округов. Источники считают, что это может быть Нагатинский избирательный округ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.