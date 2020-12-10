Алтайские кочегары намерены объявить забастовку. Заморозят

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10 декабря 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

На Алтае отопительный сезон длится семь месяцев, а иногда и более того. В деревнях и сёлах Майминского района отопление Дома культуры и других объектов осуществляется углём. Газа в районе нет.



Кочегаров для котельных нанимают с началом отопительного сезона. Работа сложная, людям приходится дышать угольной пылью. Вдобавок кочегарам с октября никто не платил зарплату. Работников нанимают через тендеры, с ними не заключают трудовые договора. По сути люди, работающие кочегарами и истопниками, не имеют никаких социальных гарантий.



Тендер на оказание услуг истопников выиграла компания ООО «Сибирь Ритейл Групп», зарегистрированная в Новосибирске. Её уставной капитал - всего 10 тысяч рублей. Руководство Манжерокского Дома культура признало, что истопников обманули. Чтобы не платить кочегарам их обвинили в невыполнении своей работы, составили акты о несоблюдении температурного режима.



Истопник из Манжерока Алексей Щербак рассказал, что нарушить температурный режим невозможно по техническим причинам. Если печь не топить, то котёл остановится, и вода в трубах замёрзнет. Кочегары не видели ни одного представителя комиссии, которая обвиняет работников в нарушении условий отопления социальных и культурных учреждений. В ближайшее время кочегары намерены начать забастовку, однако в регионе ожидается значительное понижение температуры.



