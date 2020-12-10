Алюминиевый завод обеспечил рециркуляторами детские сады и школы Волгограда

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10 декабря 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Рециркулятор прогоняет воздух через излучение ультрафиолетовой лампы. В результате гибнет большинство вирусов и бактерий

Пандемия COVID-19 наложила отпечаток на все сферы жизни. На первый план вышло сохранение здоровья и жизни людей, обеспечение их безопасности. Компания РУСАЛ не смогла остаться в стороне. В рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией Тракторозаводского района Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детские сады и школы.

- Социальная ответственность и создание комфортных условий всегда являлись приоритетом и для компании и для нашего предприятия, - отметил генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев. - И сегодня мы вручаем оборудование, которое создаст комфортные условия. Этого оборудования будет достаточно для оснащения всех школ, всех детских садов, клубов, где наши детишки занимаются в свободное время. И это не случайно. Мы очень тесно сотрудничаем и с главой района и с главой города и мы долго думали, советовались и решили, что это как раз на сегодняшний день актуально для того, чтобы наши детишки росли здоровыми и крепкими.

- В наше учреждение отправляется 16 рециркуляторов, так как у нас 16 групп, соответственно каждая групповая ячейка получит свой рециркулятор, - рассказала Елена Жуненкова, заведующая МОУ детский сад №117. - В период коронавирусной инфекции, когда мы вынуждены соблюдать жёсткие требования Роспотребнадзора этот подарок не только важен, ценен, но и жизненно необходим. Мы очень рады, мы очень ждали. Самостоятельно приобрести рециркуляторы мы бы не смогли».

Рециркулятор – прибор, который прогоняет воздух через излучение ультрафиолетовой лампы. В результате гибнет большинство вирусов и бактерий. Поскольку лампа находится внутри, она никак не влияет на людей. Для детей рециркуляторы абсолютно безопасны. Школа №27 получила пять рециркуляторов. Вместе с теми, что ранее были предоставлены областной властью, это полностью перекрыло потребность учреждения в приборах очистки воздуха.

Людмила Кулина, директор МОУ СШ №27: «Спасибо огромное нашему алюминиевому заводу - нашему партнёру, нашему другу. У нас очень хорошие связи с нашим алюминиевым заводом, с компанией РУСАЛ. Мы конечно благодарим и депутатский корпус за то, что они неравнодушны к проблемам школьников, неравнодушны к здоровью наших детей и сотрудников образовательного учреждения. Со своей стороны, мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей в стенах образовательного учреждения. И, конечно, эти рециркуляторы нам помогут. В частности, один из них будет стоять в библиотеке. Вы знаете, на мой взгляд, это очень сильно помогает. Действительно в школе находится больше 1000 детей. И заболеваемость у нас действительно снизилась по сравнению с прошлым учебным годом. Меньше детей уходит на карантин, меньше педагогов болеет, то есть здоровье детей сохраняется».

Закупка рециркуляторов- часть общей программы социальной ответственности, инициированной основателем компании РУСАЛ еще в начале двухтысячных. В 2020-ом эта инициатива оказалась особенно актуальна.