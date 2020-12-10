Андрей Бочкарев назвал приоритеты дорожного строительства столицы

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10 декабря 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Бочкарев, фото соцсети

Формирование скоростной транзитной системы, состоящей из трех хордовых магистралей и рокады, которая станет одной из важнейших составных частей транспортного каркаса Москвы, будет завершено в столице в 2023 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Для создание транспортного каркаса важны все дороги – и локальные проезды, которые обеспечивают связь между соседними районами, и крупные трассы. Ключевым и самым масштабным для города дорожным проектом в настоящее время является системы магистралей, которая состоит из трех хорд и рокады. На сегодня эта работа выполнена более чем наполовину, - уже введено 190 из 348 км дорог. Завершить этот грандиозный проект, который призван кардинально изменить ситуацию на столичных дорогах и улучшить экологию и связанность районов, мы планируем уже в 2023 году», - цитирует Бочкарева «Интерфакс».

Заместитель мэра отметил, что Северо-Западная хорда запущена год назад, также открыто движение по шести участкам Северо-Восточной хорды, в настоящее время строится последний, который свяжет Открытое и Ярославское шоссе.

«На Южной рокаде движение запущено уже по трем участкам, и остальные в процессе строительства. Продолжаются и работы по сооружению Юго-Восточной хорды - важной трассы, которая существенно разгрузит дороги в юго-восточном, южном и восточном секторах города», - добавил глава стройкомплекса.

Андрей Бочкарев пояснил, что хордовые магистрали необходимы Москве, ведь такая система организации движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая.

«Преимущество хорд еще и в том, что они, с одной стороны, выполняют функции вылетных трасс, обеспечивая выезд транспорта за МКАД минуя центр города, а с другой стороны перераспределяют автомобильные потоки между крупными транспортными артериями города», - заключил заммэра.