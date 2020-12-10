Ракова: С начала года в Москве были трудоустроены около 160 тыс человек

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10 декабря 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, фото соцсети

Уровень безработицы в Москве снижается - если на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, то на данный момент - 1,7%. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эпидемия коронавируса, увы, конечно же, внесла свои серьезные коррективы. В первую очередь, это случилось потому, что в экономике нашего мегаполиса основную роль играет сервисный сектор. Очевидно, что в период самоизоляции по сервисной индустрии столицы, которая составляет значительную долю в городской экономике, был нанесен довольно тяжелый удар. Уровень безработицы из-за COVID вырос во многих регионах. Москва, к сожалению, не стала исключением. Однако ситуация постепенно выравнивается. Если еще на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, то сейчас уже 1,7%. Это хорошие темпы снижения», - сказала Ракова.

Анастасия Ракова отметила, что в настоящий момент среди самых востребованных вакансий – вакансии в сферах IT, транспорта и логистики, а также строительной индустрии. Кроме того, наблюдается развитие не классических, а новых форм трудоустройства, например, парт-тайм (неполная занятость).

По словам Анастасии Раковой, сейчас много споров об эффективности онлайн-формата работы (из-за пандемии компании должны были перевести минимум 30% сотрудников на удалённую работу), но уже очевидно, что плюсы в нём определённо есть.

«Опыт многих крупных игроков на рынке, сформировавшихся команд показывает, что при грамотном управлении онлайн-формат может оказаться перспективным. Сейчас он особенно хорошо подходит родителям с маленькими детьми или школьниками, представителям профессий, у которых на работе невелик объем горизонтальных взаимодействий, – уточнила Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что крупнейшие московские компании активно сотрудничают со службами занятости и готовы прийти на выручку людям, по разным причинам потерявшим работу.

Она также отметила, что в столице с начала 2020 года были трудоустроены около 160 тыс. человек.

«Благодаря работе службы занятости населения Москвы с сентября еженедельно находят работу около 7 тыс. человек. Всего же с января 2020 года трудоустроены около 160 тыс.», - отметила заммэра.