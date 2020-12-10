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Глава Крыма возмутился, узнав, что светильники и урны в Крым заказали у поставщика из Польши

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Глава Крыма возмутился, узнав, что светильники и урны в Крым заказали у поставщика из Польши
Фото: соцсети

Глава Крыма сильно удивился, узнав, что светильники и урны в Крым заказали у поставщика из Европы.

Мэр Евпатории доложил, что введение объекта в срок сдерживается по причине задержки поставки светильников и урн из Польши. Услышавший это Сергей АКСЕНОВ удивился. «Это кто импортные светильники вам заказывает?!», - спросил он, напомнив про санкции. «Хорошо хоть не в Калифорнии!», - сыронизировал губернатор и спросил у мэра ТИХОНЧУКА: «Сделаете?» и посоветовал «Звоните в Польшу, если что».

Отдельно АКСЕНОВ пошутил, что не исключено – ТИХОНЧУКУ придется получать документы на вид на жительство в Польше, пока не будет выполнен подряд.

«Эх жалко, что не заказали в Калифорнии», - после слов АКСЕНОВА наверное подумал ТИХОНЧУК.

ГБ

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