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В США за сутки от COVID-19 скончались более 3 тыс человек

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

В США за сутки от COVID-19 скончались более 3 тыс человек
Фото: соцсети

Число людей, умерших за сутки в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, достигло самой высокой отметки за все время пандемии. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, в среду в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах ушли из жизни 3 011 человек. Предыдущий пик был подтвержден 3 декабря - 2 879 летальных исходов. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2 752 человека.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 15,3 млн случаев заражения, умерли 289 283 человека. Страна занимает по обоим показателям первое место в мире.

ГБ

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