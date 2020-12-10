«Закрыли, распилили, распродали, разворовали, разрушили», на украинском ТВ депутат со слезами говорила о потерянных ценностях

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Как крик отчаяния прозвучали на украинском ТВ слова депутата Инны Богословской, которая со слезами на глазах говорила о разрушенных общечеловеческих ценностях.

«Я не знаю, что делать. Не знаю, что делать с журналистами, потому что 90 % того, что они пишут это заказуха и джинса. Я не знаю, что делать с молодежью, которая не хочет читать книги, но по 12 часов сидит на порносайтах. А студенты, которые получат образование и не смогут никуда устроиться. Жизнь собачья на самом деле...Покупается и продается все! Все закрыли, разогнали, распилили, распродали, разворовали, разрушили. Мы превращаем все в шоу! И это не только у нас. Мир сходит с ума!» - говорила женщина на программе Савика Шустера.

Депутат уверена, что мир катится в пропасть - угробили образование, уничтожают книги, переписывают историю, внушили молодёжи, что с 13 лет уже можно всё, во всех странах насаждают культ насилия и вседозволенности, от понятия «семья» ничего не осталось. Она призвала всех остановиться, а потом не выдержав эмоций выбежала из студии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Таргетолог Иркутск (@aleksandra_sto38)