Хабаровский край получит около 18 тысяч доз вакцины от коронавируса

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10 декабря 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Минздраве Хабаровского края заявили, что поставка препарата от СOVID-19 ожидается на следующей неделе. Вакцину распределят между 26 учреждениями региона.

Перед этим регион получил четыре сотни доз «Гам-КОВИД-Вак», которые предназначены для вакцинации медработников. Но словам и.о. министра здравоохранения Юрия Бойченко, следующая поставка будет в разу крупнее.

- Вакцина будет поступать в край несколькими траншами, ближайший из которых рассчитан на 17 926 доз. Между Минздравом РФ и краевым министерством заключено соглашение, по которому мы должны соблюдать все обязательства по сохранению холодовой цепи во время транспортировки и хранения вакцины. Это жесточайший контроль за температурным режимом с использованием терморегуляторов и термоиндикаторов. Кроме того, каждая доза и каждый флакон проходят четкую регистрацию и после введения получают персоницифированную отметку о том, кому и когда эту вакцину сделали, - сказал чиновник.

Отмечается, что вакцину передадут в 26 медицинских учреждений – туда, где имеются необходимые для хранения препарата условия. При этом людей, проживающих на отдаленных территориях, куда вакцину доставить не могут, будут возить на прививку специальным транспортом.

- Приоритетными группами, подлежащими первичной вакцинации, являются медики, особенно из ковидных госпиталей, также врачи скорой помощи, соцработники, педагоги. Далее, согласно рекомендациям Минздрава РФ, идут силовые структуры и те жители края, которые проявят желание и на добровольной основе придут вакцинироваться, - уточнил Бойченко.

Вакцинация будет осуществляться только государственными учреждениями. Она будет бесплатной.