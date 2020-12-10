Детский хоспис, где пытались избавить от боли безнадежных больных, оштрафовали за это на 200 тысяч

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10 декабря 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Детский хоспис «Дом с маяком», где пытались избавить от боли безнадежных больных, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Такое решение принял Зюзинский суд Москвы после анонимной жалобы на хоспис.

В конце сентября хоспису было разрешено назначать безнадёжно больным детям наркотические препараты, чтобы облегчить страдания. Но как только медперсонал воспользовался этим правом, тут же нагрянули полицейские. Выяснилось, что кто-то написал в правоохранительные органы жалобу — якобы ребенку выписали слишком большие дозы лекарств.

По словам главы хосписа Лиды Мониавы, сотрудники наркоконтроля пересчитали все ампулы и таблетки, а также изучили сейфы и документацию. И в ведении журналов полицейские нашли недочёты, сам "Дом с маяком" признал нарушения и вскоре их исправил. Тем не менее суд встал на сторону обвинения и назначил крупный штраф.

Кто написал жалобу, неизвестно. Но недавно выяснилось, что она поступила в полицию 29 сентября, хотя первый наркотический препарат детский хоспис закупил только на следующий день, 30-го, пишет канал Baza.