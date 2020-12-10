Новый год без праздника. Тысячи казаков будут пресекать уличные гуляния на Кубани

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10 декабря 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Тысячи казаков будут помогать полиции пресекать уличные празднования Нового года и Рождества на Кубани. Об этом объявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, казаки вместе с полицейскими будут патрулировать площади, парки и скверы, чтобы не допустить скопления народа и веселья во время новогодних каникул. «Важно не допустить массовых гуляний. Привлечем более 7,5 тысяч казаков», - отметил Кондратьев.

Большинство пользователей сети считают, что это необходимая мера в условия пандемии, но многие выражают сомнения имеют ли право разгонять людей "простые физлица одетые по моде 17-го века".