"Многим просто конец": охотники в Хабаровском крае остались без промысла

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10 декабря 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На грани выживания оказались охотники и их семьи в Аяно-Майском районе. Дело в том, что промысловикам в этом сезоне за шкурку добытого соболя стали платить от 500 до 1000 рублей. Этих денег не хватает даже на покрытие расходов на топливо, которое необходимо, чтобы добраться до охотничьих угодий, сообщает "Алло, район!"



- До 2014 года за шкурку одного соболя давали до 170 долларов. С такими расценками мы могли позволить себе закупать топливо, японские снегоходы и откладывать на учебу детей в институте. Теперь же нет никакого смысла ехать в тайгу, проще сидеть дома и ли рыбачить, - говорят сами охотники.



Скупщики пушнины низкие закупочные цены объясняют пандемией, которая внесла коррективы в работу пушных бирж: рынок парализован, аукционы «зависли». Предлагаемая цена колеблется на грани экономической целесообразности пушного промысла: ведь бочка бензина на севере Хабаровского края стоит 13 тысяч рублей, а некоторым охотникам нужен с десяток «двухсотлитровок», чтобы добраться до района промысла.



- Соболь никому не нужен! Сидим дома. От прошлогоднего сезона не осталось ничего, ни соболя, ни денег. Езжу на рыбалку, рыбу ловлю, чтобы было хоть чего поесть. До охотничьего участка добираться целый день, снега много, а дороги нет, пробиваемся как можем. Ситуация безвыходная, не знаем, что делать, - досадует промысловик из Нелькана.



Схожая ситуация сложилась не только на севере Хабаровского края, но и в соседней Якутии. Что делать и как помочь промысловикам не знают ни сами охотники, ни региональные власти. Между тем, добыча пушнины была реальным сектором экономики для многих отделанных территорий.



- Соболь сделал для нас больше, чем все государственные гранты и программы, вместе взятые. Без него нет бензина и техники, без бензина и техники нет охоты, а без охоты многим просто конец, - поделился работник администрации Аяно-Майского района.