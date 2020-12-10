Старость не в радость. Опрос показал, для кого бабушки и дедушки стали обузой

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

В России 25% населения считает старшее поколение обузой, показало исследование «Ромира» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR. Это один из худших результатов в мире. Только в двух странах циничное отношение к старикам еще хуже - Индии и Корее. Там уровень негатива достигает 54 и 42% соответственно.



Эксперты «Независимой газеты» утверждают, что десятки миллионов бедняков на фоне пропаганды богатой жизни вполне могут в опросе, не предполагающем других вариантов источников их бед, согласиться, что именно старики во всем виноваты. В целом по миру трое из десяти (29%) человек согласны с утверждением, что «старшее поколение является обузой для молодежи». При этом полностью согласен с этим каждый десятый житель Земли.



В традиционных западных обществах с более развитой экономикой люди оказались гуманнее: в Германии согласны с мнением о стариках 18% опрошенных, в США и Италии – по 22%. В Великобритании старшее поколение обузой считают 23%. Меньше всего согласных с таким мнением в Бразилии (13%).



Примечательно, что в России среди людей старше 55 лет больше всего недовольных «задержавшимися на этом свете» (41%). А наименьшее число согласившихся с ними - в возрасте от 18 до 34 лет (13%). Именно молодые любят и чтят старшее поколение, возможно, это связано с тем, что бабушки и дедушки до сих пор заботятся о них и помогают материально. Ни пол, ни состояние в браке практически не влияют на отношение к роли старшего поколения. Политологи связывают такое социальное явление с экономическим состоянием страны.



