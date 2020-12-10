В Омске владельцы малого бизнеса могут остаться без работы

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10 декабря 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Предприниматели Омска, которые занимаются торговлей в нестационарных торговых объектах (НТО) - павильонах и киосках - написали обращение уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову с просьбой о поддержке. Авторы отмечают, что в городе «лоббируются интересы отдельно взятых крупных бизнесменов, создаются условия для уничтожения малого бизнеса в сфере НТО и устанавливается монополия на осуществление торговли через нестационарные торговые объекты». На момент нашей публикации стало известно, что обращение предпринимателей возвращено на рассмотрение из Москвы обратно в Омск. Владельцы малого бизнеса Омска предполагают, что их проблема может так и остаться неуслышанной и нерешенной. «Аргументы недели», в свою очередь, предлагают вашему вниманию текст обращения омских предпринимателей и надеются на победу здравого смысла.

Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титову Борису Юрьевичу

Обращение

Уважаемый Борис Юрьевич!

Просим Вас оказать содействие в защите и восстановлении нарушенных прав предпринимателей в сфере малого бизнеса в г. Омске.

Мы, подписавшие настоящее обращение граждане Российской Федерации, жители г.Омска и предприниматели занимающиеся торговлей малый бизнес в нестационарных торговых объектах (павильонах и киосках) на территории г. Омска.

Павильоны многих из нас работают более 7 лет на рынке, некоторые ведут свою деятельность более 18 лет на одних и тех же местах, заключив и своевременно продляя договоры с местной администрацией.

С 2015 г. малый бизнес, ведущий деятельность в нестационарных торговых объектах (НТО), находится на грани выживания, поскольку вынужден вести неравную борьбу с местной администрацией и принимаемыми ею не всегда справедливыми нормативными актами.

Порядок размещения НТО в г. Омске регулируется Постановлением администрации от 23 декабря 2014 года № 1812-п. Согласно указанному постановлению НТО размещаются предпринимателями в случае победы на торгах и при условии, что место, где предприниматель хочет установить павильон, находится в схеме размещения НТО г. Омска. Содержание схемы размещения НТО в Омске периодически корректируется администрацией путем внесения изменений в соответствующий нормативный акт, места исключаются по субъективному усмотрению из схемы.

С 2019 г. появился новый нормативный акт, которым регулируется порядок размещения особого вида НТО - торгово-остановочных комплексов (ТОК) – Постановление администрации г. Омска от 16 мая 2019 года № 367-п.

Администрация таким образом декларирует приведение НТО к единому архитектурному стилю, а на деле, по нашему мнению, лоббируются интересы отдельно взятых крупных бизнесменов, создаются условия для уничтожения малого бизнеса в сфере НТО и устанавливается монополия на осуществление торговли через нестационарные торговые объекты.

На первый взгляд все выглядит законно, и нет оснований для обращения в суд. Однако, если анализировать совокупные действия мэрии и спешно принимаемые нормативные акты, становится понятно, что интересы мелкого бизнеса не только не защищаются, но и грубо нарушаются.

Постановление было принято 16 мая, а уже 20 мая издан приказ о проведении конкурса на продажу права на заключение договоров по размещению торгово-остановочных комплексов. Для чего это было сделано? Ведь порядок проведения конкурсов по размещению НТО уже урегулирован законодательно. Очевидно для того, чтобы отдать полномочия по остановочным комплексам другому органу власти – Департаменту городского хозяйства и формально разграничить процедуры по НТО И ТОК.

10 июля 2019 года конкурс на 174 места для размещения остановочных комплексов был проведен единым лотом, и весь малый бизнес НТО оказался «за бортом», не имея возможности и средств участвовать в таком конкурсе. В итоге, единственным участником и победителем конкурса стало Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ИНН 5503166731), принадлежащее собственнику омского крупного холдинга.

Неравные возможности предоставляются владельцам обычных нестационарных объектов и владельцам остановочных комплексов. Так, при расчете платы за размещение НТО используется коэффициент аренды – 1, для расчета платы за размещение ТОК используется понижающий коэффициент аренды – 0,5. Владельцы остановочных комплексов предлагают малому бизнесу площади в остановочных комплексах по цене, в 6-10 раз превышающей плату городу за размещение на таких местах. В итоге, мелкий бизнес сначала лишен возможности участвовать в торгах на размещение остановочных комплексов, а впоследствии - не в состоянии взять площади в этих комплексах в аренду.

Срок размещения обычных нестационарных объектов по договору – не более 5 лет, а остановочных комплексов – 7 лет. Многократные круглые столы с администрацией не дали разумных ответов на вопрос, почему ТОК и НТО находятся в неравных условиях. Единственный полученный нами ответ – затраты на изготовление и установку остановочных комплексов у победителя конкурса выше, чем у остальных участников рынка. Поскольку постановление о порядке размещения ТОК было принято в мае 2019 г., а конкурс проведен в июле 2019 г., возникает вопрос, каким образом мэрии стали известно о себестоимости ТОК до проведения конкурса. Учитывая данное обстоятельство и то, что в конкурсе смог участвовать единственный участник, выкупивший один лот на все места в городе, закрадывается мысль, что конкурс по ТОК был организован под конкретного участника.

По нашему мнению, администрация осознанно отсекает мелкий бизнес из сферы НТО от участия в конкурсе по остановочным комплексам. Более того, у владельца НТО после истечения срока действия договора есть 90 дней на заключение нового договора на торгах с использованием преимущественного права (п.48.2. Постановления администрации 1812-п). Однако, конкурсы на размещение нестационарных торговых объектов не проводятся, хотя у многих предпринимателей истекают сроки действия договоров. По истечении 90 дней срок действия преимущественного права прекращается, и мелкий бизнес будет вынужден демонтировать павильоны, работавшие на этих местах по 5, 10, 20 лет.

Единственный ответ на это нашей администрации – проведение конкурса является правом администрации, а не обязанностью, и обязать в судебном порядке провести новые торги нельзя.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 порядка 5000 предпринимателей в Омске остались без бизнеса и без работы. Политика нашего государства в условиях пандемии строится с позиции помощи бизнесу, предоставления льгот, мер поддержки. Многие регионы уже пошли навстречу предпринимателям и продлили сроки действия на размещение НТО без торгов.

Администрация г. Омска необоснованно отказывается помочь мелкому бизнесу в сфере НТО и пролонгировать договоры, ссылаясь на неприменимую норму Федерального закона «О защите конкуренции» - ст. 17.1.

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда от 13.02.2018 г. по делу № 304-ЭС17-15428, А46-14190/2016 даны разъяснения о том, что правоотношения сторон по размещению на территории муниципального образования нестационарных торговых объектов не подлежат регулированию, установленному Законом о защите конкуренции.

Подобными действиями администрации создаются все условия для закрытия бизнеса владельцев нестационарных торговых объектов. Предпринимателей фактически вынуждают прекратить деятельность, которая многие годы приносила доход для местного бюджета в виде налогов.

Очевидно, что после истечения сроков действия наших договоров и без проведения справедливого конкурса мэрией мы будем вынуждены демонтировать наши павильоны, и на эти места тут же будут проведены конкурсы для ТОК. То, что именно мы на протяжении 20 лет развивали на этих местах торговлю, нарабатывали клиентскую базу, администрация не учитывает, - она готова отдать наши места владельцам ТОК.

Проблема пролонгации действующих договоров на размещение НТО приносит существенные убытки мелкому бизнесу уже порядка 5 лет. Ведь согласно действующему местному законодательству при истечении срока действия договора владелец обязан демонтировать павильон, а торги проводятся мэрией только после истечения сроков действия договоров. В случае выигрыша на торгах предприниматель вынужден повторно понести расходы на установку павильона. Экономическая нецелесообразность такого порядка и создание для бизнеса разрушительных последствий очевидны.

Особо обращаем внимание на следующий факт. 31.10.2019г. заместитель председателя Правительства РФ обратился с поручением ДК-П13-9480 к высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять меры поддержки для НТО "печатная продукция", в частности, предоставить льготное заключение договоров на размещение. На сегодняшний день поручение в данной части не выполнено. Администрация города Омска убеждает предпринимателей, что упомянутая выше ст.17.1 Федерального закона "О защите конкуренции" не позволяет ей принять данную норму. Приведенные нами аргументы о заблуждении Омских чиновников не услышаны.

Кроме того Администрация города пунктом 25.4 "Порядка размещения" предусмотрела изменения существенных условий прошедшего конкурса на размещение ТОК, а именно изменение адреса размещения, что в свою очередь не предусмотрено для остальных НТО. Политика «двойных стандартов» приводит к уничтожению и вымиранию мелкого бизнеса, формированию жесткой власти крупных монополистов и полному уничтожению конкуренции на рынке нестационарных торговых объектов.

Мы убеждены, что Администрация города вправе продлить существующие договоры на размещение НТО добросовестным предпринимателям, своевременно оплачивающим плату за размещение НТО и налоги в бюджет. Данное убеждение подтверждается следующими правовыми актами:

1. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 25.12.2014г. № 2733.

П. 3.2.2. При отсутствии системных нарушений правил торговли и желания хозяйствующих субъектов продолжать торговую деятельность по истечении сроков разрешенного размещения нестационарного торгового объекта необходимо обеспечивать продление договоров без проведения конкурентных процедур.

2. «Стратегия развития торговли в РФ до 2025 года», опубликованная Минпромторгом 18.02.2017г.:

«При отсутствии системных нарушений правил торговли и желании хозяйствующего субъекта продолжать торговую деятельность по истечении сроков разрешенного размещения нестационарного торгового объекта необходимо обеспечивать продление договоров (иных разрешительных документов) без проведения конкурентных процедур.

При необходимости освобождения места размещения нестационарного торгового объекта следует обеспечивать предоставление хозяйствующему субъекту альтернативных равноценных компенсационных мест, реализуя принцип «меняется место – сохраняется бизнес».

Таким образом, даже до внесения изменений в Закон о торговле, предусматривающих введение принципа «меняется место – сохраняется бизнес» и продление права на размещение объектов без торгов, действующее законодательство не позволяет органами местного самоуправления проводить в жизнь практики, направленные на ущемление прав малого торгового бизнеса.»

3. Ответ Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области от 05.10.2020 № 10878 (приложен к настоящему письму).

Однако, администрация не желает прислушиваться к рекомендациям федеральных органов власти и усугубляет конфликт отписками о наличии ст. 17.1. ФЗ «О защите конкуренции».

В этом году из 600 мест НТО сохранится лишь 1/5 их часть. Остальные НТО будут вынуждены ликвидировать свой бизнес из-за неподъемных условий, создаваемых для их деятельности местными властями. Для многих из предпринимателей НТО – единственный и не очень большой источник дохода их семей.

Не является секретом тот факт, что некоторые предприниматели воспользовались льготным кредитом 2% под гарантии государства. Поскольку существенным условием такого кредита для предпринимателя является сохранение штата сотрудников, существует реальная угроза тем предпринимателям, которые не смогут заключить договора на новый срок размещения и тем самым не сохранят численность сотрудников. В этом случае помощь предложенная государством, ляжет долговым бременем перед банком на плечи оставшихся без работы предпринимателей.

05 декабря 2018 г. Правительством РФ внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (проект от 05.12.2018 ш. № 9975п-П13). Пунктом 7 статьи 10² этого законопроекта предусмотрена возможность однократного продления без торгов договора на размещение нестационарных торговых объектов. Однако, до сегодняшнего дня данный законопроект не прошел все необходимые чтения и согласования.

Просим вас не допустить уничтожения малого бизнеса НТО в Омске в условиях пандемии COVID-19, не допустить потери рабочих мест предпринимателями и наемными сотрудниками тогда, когда так трудно найти работу и сохранить бизнес с учетом действующей экономической ситуации. Просим вас поспособствовать принятия на законодательном уровне возможности продления договоров мест размещения нестационарных торговых объектов.

Просим провести проверку и наложить мораторий на действия Администрации г. Омска по текущим договорам на размещение НТО в части их расторжения по истечении срока действия договора, до момента внесения изменений в местные нормативные акты о порядке размещения НТО на основе принципов равных возможностей ведения бизнеса всех субъектов предпринимательской деятельности г. Омска в данном секторе.