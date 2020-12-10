Сергунина: Москвичи определят главные направления развития добровольчества в столице

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10 декабря 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Оно посвящено развитию волонтерского движения в столице - москвичи выберут приоритетные направления развития добровольческой деятельности и наиболее удобные каналы для получения информации о волонтерских акциях и мероприятиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«Приглашаем москвичей поделиться своим мнением о приоритетных направлениях добровольчества, а также выбрать самые удобные каналы информирования о городских волонтерских программах», — отметила Наталья Сергунина.

Участникам голосования предлагается ответить на два вопроса. В первом вопросе горожане определят важнейшие направления развития добровольческой деятельности из следующих вариантов: социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство.

Волонтерское сообщество столицы использует все основные коммуникационные площадки для взаимодействия с аудиторией. Материалы о добровольчестве и культуре добрых дел выходят на портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru, в интернет-изданиях, на телевидении, радио, в социальных сетях и на других ресурсах. Для поддержания контакта с волонтерским активом задействовано общение через электронную почту.

Во втором вопросе голосования москвичи выберут предпочтительные каналы публикации информации о добровольческой деятельности. Среди вариантов — портал mos.ru, телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети, СМС-уведомления и сообщения в мессенджерах.

В каждом вопросе можно выбрать до четырех вариантов ответа, а также предложить свой.

Ресурсный центр «Мосволонтер» — государственное бюджетное учреждение, подведомственное Комитету общественных связей и молодежной политики города Москвы. На его сайте размещается информация о волонтерских программах и акциях. «Мосволонтер» объединяет активных горожан, некоммерческие организации, власть и бизнес для решения социально значимых задач города. На сегодняшний день в базе центра зарегистрированы более 100 тысяч волонтеров.