Школам Челябинской области рекомендуют завершить год в облегченном формате

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10 декабря 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южноуральские школьники не уйдут на каникулы раньше срока, но в последние дни декабря в школах будут проводить индивидуальные занятия.

Такие рекомендации дает учебным учреждениям региональное министерство образования. На пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» первый заместитель министра образования и науки Елена Коузова отметила, что несмотря на пандемию, все текущие и плановые задачи в этом году были выполнены.

«Нужно отдать должное нашей достаточно консервативной системе образования. Существующие традиции нормальных взаимоотношений, выстроенная структура и законодательные нормы позволили нам в апреле и мае быстро перейти на дистанционное обучение, провести Единый государственный экзамен и летнюю кампанию. К началу учебного года 2020-2021 мы были готовы работать в разных форматах, в случае надобности оперативно переключаться с одного формата на другой», – рассказала Елена Коузова.

По ее словам, в настоящий момент в Челябинской области болеют порядка шести процентов педагогов. На карантин по ОРВИ ушло около 193 классов. Около полутора тысяч учеников с особенностями здоровья учатся по индивидуальным программам. Елена Коузова отметила, что санитарные требования, принятые 30 июня этого года, должны будут соблюдаться и весь следующий год.