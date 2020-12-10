Власти Петербурга говорят о выживании вообще, а рестораторы - о выживании своего бизнеса

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге более 100 баров и кафе отметили себя на «карте сопротивления». Они саботируют постановление губернатора Беглова, по которому все заведения общепита с 30 декабря по 3 января будут закрыты, а с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января могут принимать посетителей только с 6 до 19 часов. Инициаторы акции призывают к открытому сопротивлению, потому что любые санкции «лучше, чем смерть». Владельцы баров и кафе считают, что из-за вводимых ограничений их бизнес действительно умрет.



Городские начальники называют протест рестораторов безответственным, поскольку никто им не запрещает работать «на вынос», а вот свободных койко-мест в больницах Санкт-Петебруга скоро не останется. Бизнес и власть тут говорят на разных языках: власть говорить о выживании вообще, а рестораторы - о выживании бизнеса в частности.



Незадолго до работников «ножа и топора» революционной столицы России попытались устроить антиковидный бунт артисты эстрады, ведь народу запретили зрелищ, а это отразилось на хлебе шоу-бизнеса. Но до забастовки в данном случае не дошло. И так можно говорить о каждой отрасли отечественной экономики. Успокоить возмущение могут государственные компенсации понесённых убытков, хотя бы частичные. Но на всех денег в казне нет.



