В Хабаровском крае запустят производство одноразовой деревянной биопосуды

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10 декабря 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Одноразовую деревянную биопосуду, а также топливные брикеты «пини-кей» и шпон начнут производить в поселке Хор Хабаровского края.

Предприятие ООО «Восточная торговая компания» (ВТК) получила на реализацию своего проекта от фонда развития промышленности (ФРП) 47,2 млн рублей в виде займа по ставке 1% на пять лет. Отмечается, что за время пользования займом в бюджет края и местную казну поступят порядка 90 млн рублей.

- Топливные брикеты «пини-кей» – экологически чистый продукт, который используется для отопления жилых и нежилых помещений. Лущеный шпон – тонкий слой древесины, который затем станет сырьем для одноразовой деревянной посуды, которая будет выпускаться путем штамповки. На изготовление 4 тысяч тонн биопосуды планируется направлять 10 тысяч кубометров шпона, - отметили представители предприятия.

Старт новой линии относится к третьему этапу развития деревообрабатывающего комплекса ООО «ВТК».