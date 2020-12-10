В Щелково мужчина на парковке около торгового центра разбил стекла 12 автомобилей

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10 декабря 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МВД РФ

Злоумышленник на парковке около торгового центра разбил стекла 12 автомобилей. Инцидент произошел в городе Щелково Московской области на Пролетарском проспекте.

Как установлено, мужчина разбивал машины топором. Злоумышленник задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Щелковское» на месте преступления.

По данным полиции, задержан ранее неоднократно судимый 41-летний уроженец Пензенской области. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято орудие совершения противоправного деяния.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Злоумышленник арестован.