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В Щелково мужчина на парковке около торгового центра разбил стекла 12 автомобилей

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Щелково мужчина на парковке около торгового центра разбил стекла 12 автомобилей
фото с сайта МВД РФ

Злоумышленник на парковке около торгового центра разбил стекла 12 автомобилей. Инцидент произошел в городе Щелково Московской области на Пролетарском проспекте.

Как установлено, мужчина разбивал машины топором. Злоумышленник задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Щелковское» на месте преступления.

По данным полиции, задержан ранее неоднократно судимый 41-летний уроженец Пензенской области.  В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято орудие совершения противоправного деяния.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Злоумышленник арестован.

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