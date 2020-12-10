Сергунина: 9,7 тыс компаний Москвы воспользовались программой льготного кредитования

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10 декабря 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина

Более 9,7 тыс. столичных организаций воспользовались программой льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП), запущенной весной 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«За семь месяцев с момента запуска программы поддержку по ней получили больше 9,7 тыс. компаний. Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 млрд руб. Рассмотрение заявок банками продолжается», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она пояснила, что город субсидирует 6% ставки по взятым до 15 апреля кредитам и до 8% - по займам, оформленным позднее. Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учетом финансовой поддержки составляет от 3 до 7%.

Субсидирование процентной ставки по кредитам для МСП входит в утвержденный правительством Москвы пакет мер поддержки городской экономики. К настоящему времени помощь в рамках этих мер оказана 48 тыс. столичных компаний.

По информации банков, программа востребована среди компаний в сфере торговли, обрабатывающих производств, строительства и различных видов услуг.

Сбербанк является самым крупным оператором программы льготного кредитования. В рамках сотрудничества кредитной организации и столичного правительства свыше 8 тыс. предпринимателей получили своевременную финансовую поддержку на сумму более 54 млрд руб. в период пандемии COVID-19. Отмечается, что на рассмотрении находятся еще около 2 тыс. заявок на предоставление льготных кредитов на сумму больше 13 млрд руб.

В пресс-службе пояснили, что около половины всех получателей льготных кредитов в Сбербанке являются компании в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств и мотоциклов. Также, в предложении заинтересованы предприятия в области обрабатывающих производств, науки, ветеринарных, рекламных, юридических услуг и инженерно-проектировочных работ. В число клиентов банка входят организации общественного питания.

Сбербанк подписал с департаментом предпринимательства и инновационного развития дополнительное соглашение об отсрочке платежей по основной сумме долга на срок до шести месяцев при получении льготных кредитов на сумму от 5 млн руб.

Кроме того, еще около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства оформили льготный кредит или снизили ставку в рамках действующих договоров в «Совкомбанке». Общая сумма выданных займов составила 8,4 млрд руб. «Большинство получателей кредитов в рамках столичной программы представляют сектор ретейла. Кроме того, программа популярна среди компаний, ведущих бизнес в сферах производства товаров и недвижимости», - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, банк «Открытие» предоставил займы на сумму около 4,5 млрд руб. Их получили порядка 70 малых и средних столичных предприятий. Городская программа кредитования бизнеса стала востребованной у клиентов банка, занятых в сфере аренды и управления недвижимостью, оптовой торговли и рекламы.