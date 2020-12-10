Отец убитого пауэрлифтера требует от Жириновского выгнать депутата из ЛДПР

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10 декабря 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Отец чемпиона мира Андрея Драчева, убитого в 2017 году, направил обращение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а также к врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. В письме он требует выгнать из партии депутата хабаровской городской думы Юрия Ягодина (на фото).

Напомним, что Генпрокуратура проводит проверку в отношении действий Ягодина в злополучный день 2017-го, когда во время уличной драки был убит Андрей Драчев. Ягодин находился на месте трагедии и сдерживал охранников, собиравшихся разнять дерущихся. Кроме того, он увез оттуда Анара Алахверанова, убившего Драчева. Дома он постирал футболку Алахверанова со следами крови. По делу Ягодин проходил в качестве свидетеля.

- Я оперирую только доказанными фактами. Есть видео, где Юрий Ягодин сдерживает охранников, которые хотели разнять драку. Более того, он хлопал, когда моего сына, находящегося без сознания, убивали. В материалах дела есть еще много интересного. Поэтому обратился, как отец, убитый горем, к Владимиру Жириновскому и Михаилу Дегтярёву. У них есть сыновья, поэтому они могут понять мою утрату. Не понимаю, как такой человек может занимать какой-то общественный пост и вершить судьбы целого города. Поэтому требую лишить его должности и выгнать из партии. Надеюсь на справедливость, - приводят местные СМИ слова отца Андрея - Константина Драчёва.

По направленным обращениям ответы должны поступить в течение 30 дней, согласно законодательству.

В 2017-м был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях нынешнего главы комитета по социальным вопросам хабаровской гордумы.