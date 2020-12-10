Рогозин с иронией оценил обвинения США в «безответственном» поведении России в космосе
10 декабря 2020, 10:06[ «Аргументы Недели» ]
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с иронией оценил обвинения США в «безответственном» поведении России в космосе. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф на заседании Национального космического совета заявил, что «Россия, в особенности в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию».
По его оценке, это угрожающее поведение для США, и действия России в космосе «безответственны». Рэтклифф отметил, что несколько месяцев назад Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника, и ранее Россия осуществляла запуск подобного аппарата, который имеет признаки космического оружия.
«Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв...», - пошутил Рогозин, опубликовав реплику в Твиттер.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.