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10 декабря 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с иронией оценил обвинения США в «безответственном» поведении России в космосе. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф на заседании Национального космического совета заявил, что «Россия, в особенности в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию».

По его оценке, это угрожающее поведение для США, и действия России в космосе «безответственны». Рэтклифф отметил, что несколько месяцев назад Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника, и ранее Россия осуществляла запуск подобного аппарата, который имеет признаки космического оружия.

«Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв...», - пошутил Рогозин, опубликовав реплику в Твиттер.