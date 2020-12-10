«Заяц» укусил контролёра, угрожая короновирусом

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10 декабря 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В одном из московских автобусов во время проверки оплаты проезда, гражданин Узбекистана укусил сотрудника Мосгортранса.

Курьер доставки еды, пытался сэкономить на проезде, но на одной из остановок в автобус вошли контролеры и сделали попытку выписать ему штраф. Но когда у "зайца" потребовали документы, удостоверяющие личность, он набросился на сотрудника Мосгортранса и укусил его за руку, порвав ему перчатку, после чего начал кричать на весь автобус, что болен коронавирусом и заразил контролера. Пользуясь общей паникой, курьер попытался выбежать на остановке, громко объявляя, что теперь весь автобус необходимо сажать на карантин и возможно многие не доживут до Нового года. Но, к его несчастью, с другого конца автобуса подоспел коллега покусанного контролера и задержал нарушителя.

Мужчина признался, что свою болезнь он выдумал, чтобы напугать сотрудника Мосгортранса, и что он искренне верил, что короновирус передается даже через прикосновения, а укусил, чтобы наверняка. Теперь Ему придётся выплатить штраф не только за безбилетный проезд, но и за оказанное сопротивление контролерам.