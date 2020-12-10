Секонд-хенды и рынки стали вытеснять московские магазины

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Новый год, праздники, скидки, казалось бы, россияне должны бегать по магазинам и скупать всю, на первый взгляд, уцененную продукцию, но не тут-то было. Даже морозы и наступившая зима не подтолкнула людей обновить гардероб.

Продажи зимней одежды упали на 12%, как сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Люди вместо того, чтобы по традиции устроить шоппинг в предпраздничные скидки, засели дома и ждут, пока спрос на вещи из зимнего сезона упадет, и можно будет приобрести их за бесценок или вообще даром.

Эксперты связывают падение потребительского спроса сокращением доходов населения – россияне готовы ущемить себя даже в элементарно необходимых товарах: пуховиках, куртках и т.п.

Многим ритейлерам придется уйти с рынка, ведь в скором времени вырастет популярность онлайн-барахолок и обычных вещевых рынков, а это, в свою очередь, вернет нас лет на 20 назад, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Однако, по прогнозам экспертов, нажиться на банкротстве магазинов не получится, потому что каждый из них преследует личную выгоду и им проще продать нераспроданные вещи специализированным компаниям, которые хотя бы смогут заплатить.