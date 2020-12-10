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Институт Pantone объявил сразу два главных цвета 2021 года

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Институт Pantone объявил сразу два главных цвета 2021 года
фото: pixabay.com

Двумя главными цветами 2021 года объявлены серый и жёлтый. Международный исследовательский институт Pantone, назвавший сразу два главных цвета будущего года, разместил информацию о цветах года на своем сайте.

"Два независимых цвета, Pantone 17-5104 Ultimate Grey ("Безупречный серый") и жёлтый Pantone 13-0647 Illuminating ("Освещающий"), союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня".

Отмечается, что светлый и бодрый желтый цвет, сверкает живостью и согревает солнечной энергией.
Серый - символизирует твердость и надежность, которые вечны и обеспечивают прочную основу.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года.  В 2020 году он синий.

Международный исследовательский институт Pantone занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).

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