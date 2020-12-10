В МЧС уточнили запрет разводить костры на дачных участках: Шашлыки не запретят

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10 декабря 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Россияне, особенно активно дачники, обсуждают новые правила противопожарного режима, по которым с 1 января 2021 года запрещается разведение открытого огня во дворах частных домов.

Жители частных домов не только сжигают листву и мусор, но и готовят на костре мясо. Шашлыки для дачников - святое дело, как без них на праздники.

В МЧС уточнили детали новых правил. В Постановлении правительства РФ № 1479, которым вводятся новые правила, действительно изложены запреты. Объясняется, что сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе пяти метров от построек. Аналогичное правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов.

Этот наиболее важный нюанс для дачников прописан в приложении № 4 к новым правилам противопожарного режима. Там четко говорится, что разведение огня в несгораемых емкостях разрешено на расстоянии минимум пяти метров от придворовых построек.