ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В МЧС уточнили запрет разводить костры на дачных участках: Шашлыки не запретят

, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В МЧС уточнили запрет разводить костры на дачных участках: Шашлыки не запретят
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Россияне, особенно активно дачники, обсуждают новые правила противопожарного режима, по которым с 1 января 2021 года запрещается разведение открытого огня во дворах частных домов.

Жители частных домов не только сжигают листву и мусор, но и готовят на костре мясо.  Шашлыки для дачников - святое дело, как без них на праздники.

В МЧС уточнили детали новых правил. В Постановлении правительства РФ № 1479, которым вводятся новые правила, действительно изложены запреты. Объясняется, что сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе пяти метров от построек. Аналогичное правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов.

Этот наиболее важный нюанс для дачников прописан в приложении № 4 к новым правилам противопожарного режима. Там четко говорится, что разведение огня в несгораемых емкостях разрешено на расстоянии минимум пяти метров от придворовых построек.

ИЧ

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по визам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по визам

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью