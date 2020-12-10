Телеканал RT отмечает 15-летие

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10 декабря 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: russian.rt.com

Телеканал RT сегодня, 10 декабря, отмечает 15-летие. Президент РФ Владимир Путин поздравил RT с эти событием, назвав телеканал голосом правды. Российский лидер назвал телеканал «голосом правды».

«Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это ещё и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», — отметил Путин в поздравлении.

Путин подчеркнул, что RT не боится задавать неудобные вопросы, даёт площадку для острой дискуссии для разных точек зрения, предоставляет многонациональной аудитории актуальные и объективные факты о том, что происходит в России и в мире.

RT поздравили министры обороны РФ и МИД РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Лавров по случаю 15-летия RT описал телеканал тремя словами: профессионализм, оперативность и объективность.