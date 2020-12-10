На Кубани учреждения культуры активно применяют новые форматы работы

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10 декабря 2020, 00:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский в формате видеоконференции провел совещание, на котором шла речь о работе учреждений культуры региона в условиях режима повышенной готовности. В обсуждении приняли участие представители краевого министерства культуры, руководители кубанских учреждений культуры и начальники профильных подразделений администраций ряда муниципальных образований, члены экспертно-консультативного совета при комитете и молодые депутаты.

Обращаясь к участникам совещания, Виктор Чернявский напомнил, что с весны в крае действуют ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые отразились в том числе на деятельности отрасли «Культура».

- Сейчас под ограничением проведение массовых мероприятий, полное заполнение концертных, театральных, читальных, музейных залов. Но жизнь в связи с этим у нас не останавливается, да и задачи, поставленные в нацпроекте «Культура», необходимо выполнять. Нам важно знать, как учреждениям культуры удалось перестроиться под вызовы времени и функционировать в новом формате, а также информировать о проходящих мероприятиях жителей края, – обозначил цель встречи председатель комитета ЗСК.

По словам заместителя министра культуры края Григория Жукова, государственные и муниципальные учреждения культуры достаточно быстро смогли перейти на предоставление части услуг в дистанционном режиме. Таких учреждений в крае порядка 2500. Все эти культурно-досуговые, образовательные, музейные, библиотечные и киноучреждения в период карантина вели и продолжают вести активную просветительскую онлайн-работу: организуют фестивали и конкурсы, читают лекции, рассказывают о фондах и исторических событиях, проводят онлайн-викторины, мастер-классы, квесты и многое другое. Также практически все учреждения культуры имеют свои страницы в социальных сетях, причем количество их постоянных подписчиков за последнее время увеличилось почти вдвое. По словам представителей министерства культуры, анализ работы учреждений культуры в интернет-пространстве показывает, несмотря на общее снижение посещаемости учреждений культуры, они смогут выполнить приоритетную задачу национального проекта «Культура» – увеличить в пять раз число обращений посетителей к цифровым ресурсам организаций ведомства.

Участники видеоконференции, получив информацию из докладов выступающих, могли убедиться, что в период действия ограничительных мер работа в новом формате ведется в организациях всех направлений отрасли «Культура». Таким образом они узнали о деятельности художественного музея им. Ф.А. Коваленко, музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, «Кубанькино», а также образовательных учреждений культуры – армавирской музыкальной школы слепых и слабовидящих детей, Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.

Также на совещании обсудили опыт работы в нынешних условиях учреждений культуры в Новороссийске, Кавказском, Лабинском, Славянском, Каневском, Курганинском и Отрадненском районах.

Интересным был назван опыт донесения информации до населения о проходящих мероприятиях с помощью распространения объявлений через почтальонов, как это делается руководством Дома культуры Благодарненского сельского поселения Отрадненского района, которое возглавляет молодой депутат Хаял Бабаев. Достойными внимания специалисты обозначили наработки Родниковского культурно-досугового центра Курганинского района под руководством молодого депутата Татьяны Саликовой. Благодаря успешной деятельности центр выиграл грант в 529 тысяч рублей, которые пойдут на приобретение фото-видео-техники. Здесь заинтересовывают жителей участвовать в различных проектах, в том числе предпринимателей, которые выделили подарки детям–участникам квеста, налажена обратная связь с селянами.

Такого подхода в своей работе призвали придерживаться всех руководителей учреждений культуры, то есть усилить обратную связь с кубанцами – наладить информирование образовательных и ветеранских организаций о проходящих выставках и других мероприятиях в музеях и библиотеках края. Кроме этого, было рекомендовано широко проинформировать общественность о возможностях, имея читательский билет краевой библиотеки им. А.С. Пушкина, бесплатно пользоваться востребованными библиотечно-информационными ресурсами, такими как «БиблиоРоссика» и другими.

Подводя итог встречи, Виктор Чернявский поблагодарил работников учреждений культуры за оперативное внедрение новых форматов работы, отметил важность их деятельности для населения. Он также пожелал делиться положительным опытом и своими наработками с коллегами, чтобы, несмотря на временные трудности, все стоящие перед отраслью задачи выполнялись.