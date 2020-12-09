Однополая семья в Латвии выиграла в Конституционном суде
9 декабря 2020, 22:33[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Однополая семья в Латвии, которая выиграла в Конституционном суде дело о присвоении отпуска по рождению ребенка партнерше матери, получила подтверждение выплаты пособия.
Итак, в Конституционный суд обратилась некая Эвита Гоша. Ее партнерша родила ребенка, но не смогла получить десятидневный отпуск по рождению ребенка, который обычно дают отцу в Латвии. Суд удовлетворил иск г-жи Гоша.
Конституционный суд Латвии признал, что женщина имела право на этот отпуск. Если есть отпуск, то должны быть пособия.
Семейная пара получила наконец подтверждение о выплате пособий.
«Без дополнительных проволочек я стала первой женщиной в истории Латвии, которая отправилась в отпуск!», -заявила г-жа Гоша.
Напомним, Сейм Латвии должен до середины 2022 года разработать систему юридической защиты однополых семей.
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