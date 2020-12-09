Латвийский врач: Маски – необходимая вещь

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Ситуация с коронавирусом в Латвии, увы, оставляет желать лучшего. В последнюю неделю произошел резкий прирост больных. За минувшие сутки было выявлено 712 случаев коронавируса. Больницы находятся в кризисной ситуации: превышен максимум больных. А это значит, что больницы вынуждены отказывать пациентам и отменять разного рода услуги. Когда ждать улучшение ситуации с коронавирусом? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с членом правления 2-й Рижской больницы Янисом Петронисом.

-Сегодня многие ругают наше правительство за то, что оно допустило такую ситуацию с коронавирусом в стране. Вы с этим согласны?

-От того, что мы будем «перекладывать» вину на правительство, увы, улучшений не будет. Дело в том, что коронавирус – сложное и не совсем изученное заболевание. Когда-то и от натуральной оспы (черной) погибали люди. И от холеры. Сегодня эти заболевания практически изучены. Нужно время. Кто мог точно предугадать ситуацию? Весной наступило улучшение, а сегодня… мы имеем то, что имеем. Я понимаю, что люди раздражены и есть те, которые просто не верят в этот вирус. Глупость. Больных много. Ситуация серьезная. Но не стоит поддаваться панике: некоторые больницы переоборудуют под «ковид». Другого варианта нет.

-Сегодня сотрудники Госполиции задержали двоих человек, которые подозреваются в распространении «фейков» о коронавирусе в социальных сетях: мол, в пунктах приема анализов на ковид фальсифицируются результаты, а в больницах проводятся эксперименты над больными…

-Я слышал об этом. Это просто безобразие! Полное! Зачем людей запугивать? Договорились эти паникеры до того, что, мол, будут «концлагеря» для больных. За свои слова нужно нести ответственность!

-Но смертельных случаев от коронавируса много в Латвии!

-И от гриппа люди умирают! Посмотрите, кого «косит» коронавирус: людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Осложнения страшны для пожилых людей с хроническими заболеваниями при коронавирусе.

-Когда наступит улучшение ситуации? Когда вирус пойдет на спад?

-Это сложно прогнозировать. Думаю, что еще два-три месяца будем усиленно бороться.

-Некоторые латвийцы против вакцинации. А вы?

-Я считаю, что вакцинация необходима! Конечно, следует исследовать вопрос об антителах… Образуются ли они после вакцинации. Но врачи, ученые работают над этим вопросом. Я, конечно, за вакцинацию. Необходимо прививать тех, кто находится в зоне риска: пожилые люди, врачи… Обязательно.

-Есть те, кто недоволен, что нужно носить маски… Мол, мешают…

-Нам многое, что мешает! И что? Маска – необходимая вещь при коронавирусе! Не стоит распространять микробы… Маски – защита от различных неприятностей. Носить их нужно!

-Благодарю.