Челябинские художники подарили картины врачам из новой инфекционной больницы

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9 декабря 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Картины из серии «Исцеляющая живопись» будут не только радовать глаз врачей, но и помогать выздоравливать пациентам.

Две картины, написанные маслом, в Челябинский областной инфекционный центр привезли художницы из студии «НиканороваАрт». По словам руководительницы студии Екатерины Никаноровой, когда человек видит сочетание определенных цветов, то у него повышается настроение и жизненный тонус. На одной картине изображено море, на второй – весна.

«Коллеги из Нижнего Новгорода предложили нам принять участие в проекте «Ожившие картины на карантине» и дарить свои работы медикам по всей стране. Мы отправляли их по почте, а потом подумали: «А почему бы не порадовать челябинских врачей?». Поэтому мы вышли на региональный минздрав с предложением отправить картины во все инфекционные больницы области», – рассказала Екатерина Никанорова, руководитель студии «Никанорова-Арт».

Екатерина и ее ученики работали над коллекцией «Исцеляющая живопись» несколько лет. Теперь их работы украшают 23 медицинских учреждения в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, Златоусте.

В новой инфекционной больнице пока не решили, где разместят картины. Несколько дней назад сотрудники думали, как украсить стены, а уже сегодня получили картины в подарок.

Алена Иванова, заведующая инфекционным отделением № 3 Челябинского областного инфекционного центра, отметила, что работы художников поднимут настроение не только врачам, но и пациентам.

Картины помогут поднять настроение и выздороветь