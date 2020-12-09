Уникальные деревья вырубают на корню. В Карелии Минприроды продало бизнесменам древние леса вепсов

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Уникальные деревья малочисленного народа Карелии рубят вот уже два года. Местные считают, что нарушены их конституционные права, но жажда наживы побеждает - чиновники отдают природу на растерзание бизнесу даже не задумываясь о последствиях.

Вепсам лес нужен, деревца и водоёмы — важнейшие для них места испокон веков. Там они ловят рыбу, собирают грибы и ягоды, и без них они жить не смогут и многого не просят, лишь бы не лишали их дома и не сгоняли с родных земель. Но Минприроды Карелии вины за собой не видит, а вот республиканские надзорные органы и экологические организации бьют тревогу.

Совет депутатов заявил, что отодвинет вырубку — но удастся ли отстоять лес, пока не понятно.