Уникальные деревья вырубают на корню. В Карелии Минприроды продало бизнесменам древние леса вепсов
9 декабря 2020, 20:45[ «Аргументы Недели» ]
Уникальные деревья малочисленного народа Карелии рубят вот уже два года. Местные считают, что нарушены их конституционные права, но жажда наживы побеждает - чиновники отдают природу на растерзание бизнесу даже не задумываясь о последствиях.
Вепсам лес нужен, деревца и водоёмы — важнейшие для них места испокон веков. Там они ловят рыбу, собирают грибы и ягоды, и без них они жить не смогут и многого не просят, лишь бы не лишали их дома и не сгоняли с родных земель. Но Минприроды Карелии вины за собой не видит, а вот республиканские надзорные органы и экологические организации бьют тревогу.
Совет депутатов заявил, что отодвинет вырубку — но удастся ли отстоять лес, пока не понятно.
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