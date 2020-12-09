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Экс-президент «Спартака» Червиченко об уходе из клуба Газизова: «За 150 дней получить 5 миллионов долларов - просто умница!»

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Экс-президент «Спартака» Червиченко об уходе из клуба Газизова: «За 150 дней получить 5 миллионов долларов - просто умница!»
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Бывший владелец и экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о сумме неустойки в 400 миллионов рублей, выплаченной генеральному директору клуба Шамилю Газизову за досрочное расторжение контракта.

«У него же был пятилетний контракт со «Спартаком». Видимо, он получил все то, что должен был получить за весь срок. Газизов - красавец. Наверное, теперь он самый дорогой футбольный менеджер в России. За 150 дней получить 5 миллионов долларов - просто умница!», - отметил бывший футбольный функционер.

По мнению Червиченко, важно обсуждать не сумму отступных, а то, почему это произошло.

«Это как надо было насолить руководителю или кому, чтобы с тобой распрощались с учетом таких отступных? Перебираю все действия Газизова и не вижу, чтобы он хотя бы на миллион нагадил. А получается, что отдают пять, лишь бы от него избавиться. Наверное, это что-то личное. Вряд ли профессиональное могло стать причиной такого действия», - считает экс-владелец «Спартака».

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